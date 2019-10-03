СМИ: адвокаты Нетаньяху прибыли на второй день досудебных слушаний по делу о коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Досудебные слушания по делам о коррупции и злоупотреблениях с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновились в четверг в министерстве юстиции еврейского государства в Иерусалиме. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на адвокатов премьера.

"Вчера [2 октября] мы обсуждали дело 4000 около 11 часов и продолжим это сегодня [3 октября], думаю, нам потребуется такое же количество времени для завершения дискуссии", - цитирует издание Йосси Ашкенази - одного из 10 представляющих Нетаньяху адвокатов. "Думаю, нам потребуется весь день для обсуждения этого дела, а на следующей неделе мы будем обсуждать остальные дела", - добавил он.

2 и 3 октября досудебные слушания проводятся в отношении так называемого дела 4000, в рамках которого Нетаньяху обвиняется в коррупции и обмане общественного доверия. Следствие считает, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". 6 и 7 октября состоится еще один раунд досудебных слушаний по делам 1000 и 2000, в рамках которых премьер обвиняется в обмане общественного доверия, в частности, из-за неправильного оформления подарков от двух предпринимателей.

Полиция в 2017-2018 годах 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам, после чего рекомендовала генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту предъявить Нетаньяху обвинения. В феврале 2019 года генпрокурор заявил о намерении принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения против премьера. По закону, перед предъявлением обвинений должны быть проведены обязательные предварительные досудебные слушания, где главе правительства предоставляется возможность переубедить генпрокурора. Как ожидается, Мандельблит сообщит о своем решении по итогам слушаний до конца 2019 года.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.