Суд подтвердил решение Нацсовета о лишении телеканала "112 Украина" лицензий на вещание

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск телеканала "112 Украина", который просил отменить решение Нацсовета по ТВ о лишении его лицензий на вещание. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрев доказательства и доводы заявителя..., суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. На данный момент истцы не представили суду достаточных доказательств для обоснования заявления и надлежащие доказательства наличия очевидной вероятности причинения вреда их правам, свободе и интересам для принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал обратился в суд с иском об отмене решения Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, который 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. Нацсовет обосновал свое решение тем, что телеканалы, входившие в холдинг, согласно условиям лицензий должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала "112 Украина". Как пояснил на заседании член Нацсовета Олег Черныш, отныне "112 Украина" сможет вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи.

Телеканал "112 Украина" назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". По данным телеканала, в результате лишения его лицензии на цифровое вещание число его зрителей сократилось на 40%.