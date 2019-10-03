Жители ДНР и ЛНР могут обращаться за визой в ЕС только в консульства союза на Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства сообщества на территории Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии, которая направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР.

"В соответствии с визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС на Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в заявлении ЕК. Как утверждает ЕК, консульства стран ЕС в России и на Украине должны сообщать общественности о том, что жители ДНР и ЛНР могут обращаться за визой только на территории Украины. "В соответствии с визовым кодексом ЕС, государства - члены Шенгенского соглашения должны предоставлять четкую и всеобъемлющую информацию о том, как и где подать заявление на получение визы. Поэтому консульства государств-членов в Российской Федерации и на Украине (а также их визовые центры) должны четко сообщать о том, что жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины должны обращаться за визой в консульство соответствующего государства - члена Шенгенской зоны на Украине. Они также должны объяснить, что граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, не нуждаются в визе для поездки в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении ЕК.

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