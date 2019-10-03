Посольство США утверждает, что отношения между Минском и Вашингтоном не зависят от Москвы

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур считает, что отношения между Минском и Вашингтоном не зависят от Москвы. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью порталу tut.by.

"Наши двусторонние отношения [Белоруссии и США] не зависят от отношений США с Россией или Белоруссии с Россией", - сказала Мур. По ее словам, США понимают насколько у Белоруссии тесные политические, экономические и исторические связи с Россией. "Мы не заставляем Белоруссию выбирать между Западом и Востоком или разрывать эти связи. При этом США - сторонник независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии, как и всех остальных постсоветских республик. В 1991 году США были одной из первых стран, которая признала белорусскую независимость", - отметила дипломат. Отвечая на вопрос, видит ли она угрозу белорусскому суверенитету со стороны Кремля, Мур сказала: "Я не вижу угрозы для белорусского суверенитета, потому что еще ни разу не встречала белоруса, который был бы готов отказаться от независимости". По словам дипломата, визит Джона Болтона, бывшего помощника по нацбезопасности США в Белоруссию в конце августа не связан с желанием Москвы ускорить интеграцию с Минском.

Она также сказал, что новый этап в отношениях Минска и Вашингтона начался после решения белорусских властей освободить политических заключенных в 2015 году, в настоящее время есть многое, что надо обсуждать - безопасность границ, права человека, вопросы демократии. Мур также отметила, что США будут готовы обсуждать дальнейшее смягчение санкций в отношении Белоруссии, если парламентские выборы в республике, назначенные на ноябрь, пройдут честно и прозрачно. "Мы будем очень пристально следить за предстоящими в ноябре выборами и, если прогресс будет, то готовы обсуждать дальнейшее смягчение санкций", - сказала Мур.