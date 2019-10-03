Зеленский назначил секретарем СНБО Украины экс-мэра Луганска Алексея Данилова

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен бывший мэр Луганска, экс-губернатор Луганской области Алексей Данилов. Соответствующий указ в четверг подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе.

Ранее - с 23 июля текущего года - Данилов занимал должность заместителя секретаря СНБО. Мэром Луганска он был в период 1994 - 1997 годы, в должности губернатора области работал в 2005 году. Кроме этого, Данилов был депутатом Верховной рады в период 2006 - 2007 годы.

27 сентября офис президента Украины проинформировал, что секретарь СНБО Александр Данилюк подал заявление об отставке. После этого украинские СМИ сообщили, что Данилюк может быть назначен послом Украины в Великобритании или США. Причиной своей отставки Данилюк назвал нежелание участвовать в "подковерных играх", а команду Зеленского обвинил в нехватке профессионализма.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины. Весной 2019 года состоял в предвыборном штабе Зеленского и был одним из наиболее активных участников его избирательной кампании.