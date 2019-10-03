Король Абдалла II заявил, что Иордания поддерживает важную роль России на Ближнем Востоке

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Иордания поддерживает действия России на Ближнем Востоке и готова прислушиваться к рекомендациям РФ в ряде вопросов. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума клуба "Валдай" в Сочи заявил король Иордании Абдалла II.

"Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России", - сказал иорданский монарх.

"Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", - добавил Абдалла II и поблагодарил президента РФ за поддержку как Иордании, так и региона в целом.

Иорданский монарх отметил, что рад возможности обмениваться мнениями по проблемам ближневосточного региона. "Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже более 50 лет, но мы уже лично общаемся на протяжении 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами", - заключил Абдалла II.