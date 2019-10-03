Британия смягчила санкции в отношении России ради исследования Марса

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Великобритания смягчила закон о санкциях в отношении РФ в разделе, касающемся продажей Россией ракетного топлива для миссии "ЭкзоМарс-2020". Как свидетельствует информация, распространенная на британском сайте правовой информации, поправка внесена в закон "Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)" в разделе о товарах и технологий, включенных в общий военный список ЕС.

В пояснительной записке указывается, что "поправки были внесены для уточнения действия других положений", в частности меняется "описание деятельности, которая требует предварительного согласования" в соответствии с законом о санкциях.

Так, в предыдущей редакции закона с одобрения ЕС разрешалось поставлять лишь различные виды "гидразина" (используется в качестве компонента ракетного топлива) "для использования в некоторых видах пусковых устройств". Согласно внесенной поправке, допускаются поставки "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, или для запуска, или заправки некоторых спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".

Евросоюз в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо, необходимое для реализации "ЭкзоМарс-2020". Поправка к закону о санкциях была вынесена на рассмотрение британского парламента 9 сентября и автоматически вступила в силу спустя 22 дня.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль- август 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.