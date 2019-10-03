Лондон разочарован намерением Вашингтона ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза

ТАСС, 3 октября. Великобритания считает, что намерение США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза не отвечают интересам ни одной из сторон. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, информирует агентство Reuters.

"Мы разочарованы, что США опубликовали этот список. Введение пошлин не соответствует чьим-либо интересам. Великобритания тесно сотрудничает с США и ЕС для поддержки переговоров по урегулированию спора между Airbus и Boeing, чтобы избежать вступления в силу этих пошлин", - сказал он.

В среду арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.