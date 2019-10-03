В Сербии назвали честью для страны визит Медведева на годовщину освобождения Белграда

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Участие премьер-министра России Дмитрия Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов является особой честью для Сербии. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на церемонии открытия конференции "Сербско-русские отношения в эпоху политических перемен (XVIII - XX век)".

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину освобождения Белграда 20 октября 1944 года, которую мы отпразднуем вместе с нашими русскими друзьями и союзниками в борьбе против фашизма. А особую честь представляет участие в праздновании российского премьера Дмитрия Медведева", - цитирует Дачича национальное телевидение РТС.

По словам главы МИД, в настоящее время отношения России и Сербии "находятся на самом высоком уровне в своей истории, отличаются динамичным взаимодействием во всех сферах, поддержкой и взаимопониманием". Министр отметил, что Сербия особенно благодарна России за твердую и последовательную поддержку ее территориальной целостности и суверенитета, а также за усилия решить вопрос Косова мирными и дипломатическими средствами.

Дачич напомнил, что во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году Россия выразила солидарность с сербским народом и решительно осудила агрессию. Глава МИД также вспомнил роль России в восстановлении сербской государственности, союзничество в двух мировых войнах и указал на целый ряд выдающихся россиян и сербов, сыгравших важную роль в истории России и Сербии.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, визит Медведева в Белград пройдет 19-20 октября. Торжественные мероприятия в Белграде, посвященные 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов, состоятся 20 октября. Медведев будучи президентом РФ посещал Белград в 2009 году, когда отмечалось 65-летие освобождения сербской столицы.