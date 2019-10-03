В ПАСЕ проходят дебаты по несанкционированным митингам в Москве

СТРАСБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг - предпоследний день своей осенней сессии - обсуждает несанкционированные митинги в Москве, которые прошли в конце июля и августе текущего года.

Как передает корреспондент ТАСС, с основным докладом выступает депутат из Словакии Мартин Полячек, который на июньской сессии единственным из делегации своей страны голосовал против восстановления полномочий делегации России в ассамблее.

Инициатором дискуссии выступила политическая группа "Альянс либералов и демократов за Европу", которая в преддверии сессии направила запрос на проведение так называемых срочных дебатов, касающихся "нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Московский городской совет (так в ПАСЕ назвали Мосгордуму - прим. ТАСС).

Однако на Бюро ПАСЕ в понедельник было решено перевести обсуждение в категорию текущего, что не подразумевает принятия резолюции. Как пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, это произошло благодаря "конструктивной позиции политических групп ПАСЕ - социалистов, демократов и зеленых, а также "Объединенных левых".

При этом делегация РФ считает сам факт включения данной темы в повестку сессии проявлением лицемерия и двойных стандартов. Так, глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что дискуссия происходит "во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала", в то же время "эти люди пытаются учить демократии" российских законодателей.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.