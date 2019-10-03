Захарова: Россия сожалеет о попытках радикалов сорвать переговорный процесс в Венесуэле

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия с сожалением отмечает усилия радикальных оппонентов правительства Венесуэлы, направленные на дискредитацию процесса национального диалога. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С удовлетворением отмечаем поступающие из Венесуэлы позитивные новости. Набирает обороты запущенный 16 сентября переговорный процесс в рамках так называемого круглого стола национального диалога между Боливарианским правительством и конструктивной оппозицией. Радикальные оппоненты, к сожалению, не жалеют усилий, чтобы дискредитировать этот формат, но, надо отдать должное, именно он стал приносить конкретные результаты", - сказала Захарова.

Она отметила, что власти Венесуэлы демонстрируют и другие сигналы о готовности к компромиссу с политическими противниками. Так, по словам дипломата, в стране были прекращены следственные действия против 28 членов оппозиции, рассматривается вопрос об изменении меры пресечения еще для 200 граждан. "После продолжительного перерыва вернулись к работе в Национальной ассамблее депутаты проправительственной коалиции, и это событие может стать прологом к нормализации политического процесса с учетом паузы в процессе Осло", - добавила она.

"Мы отмечаем готовность Каракаса работать над улучшением национальных правозащитных механизмов, несмотря на оказываемое на него беспрецедентное внешнее давление, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Эти конструктивные тенденции - пока еще ростки, к большому сожалению, - вызывают серьезное противодействие".

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством Венесуэлы и его политическими противниками, организованных при посредничестве Норвегии. В августе официальный Каракас объявил об отказе участвовать в очередном раунде общения, объяснив свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.