В ДНР сбили беспилотник украинских силовиков

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотник (БПЛА) "Фантом" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили журналистам в управление Народной милиции (УНМ) ДНР.

"Вчера в районе села Белая Каменка уничтожен очередной беспилотник ВСУ типа "Фантом", который использовали боевики 35-й бригады для корректировки огня 120-мм минометов", - приводит слова представителя УНМ Донецкое агентство новостей (ДАН).

Это уже второй украинский беспилотник, который был сбит силами ДНР за последние дни. 1 октября был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ над поселком Старомихайловка, западным пригородом Донецка.

Согласно Минским соглашениям полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 километров. Исключение сделано только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.