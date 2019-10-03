В НАТО приветствовали решение Грузии увеличить бюджет на оборону

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. НАТО приветствует решение правительства Грузии увеличить бюджет на оборону в 2020 году. Об этом в четверг заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер на пресс-конференции в Батуми по итогам прошедшего заседания комиссии Грузия - НАТО.

"Вы сумели модернизировать силы обороны страны и мы поддерживаем увеличение бюджета на оборону. Также мы приветствуем проведение реформ в других сферах, которые важны для укрепления верховенства закона и которые сближают Грузию с НАТО", - заявила Готтемюллер.

Замгенсека НАТО также отметила, что "двери альянса остаются открытыми для Грузии" и призвала Россию "отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести войска из этих регионов Грузии". Готтемюллер также подчеркнула, что "в НАТО обеспокоены усилением военного присутствия России в черноморском регионе, поэтому альянс укрепляет сотрудничество с Грузией".

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что, во-первых, "интеграция страны в НАТО - это решение граждан", что подтверждают проведенные в последнее время опросы, а, во-вторых, стремление страны стать членом альянса "направлено на укрепление региональной и глобальной безопасности, а не создание угрозы для кого-либо".

В понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на внеочередном заседании правительства заявил, что оборонный бюджет страны в 2020 году составит 885 млн лари ($300 млн), что на 8% больше по сравнению с поступлениями за 2019 год. Как отметил министр, первое направление, на что будет потрачен бюджет, это развитие инфраструктуры. Также планируется улучшение экипировки для военных и повышение качества физподготовки и питания. Также, по словам Гарибашвили, одним из главных приоритетов ведомства в будущем году будет развитие военной промышленности.

Согласно проекту, госбюджет Грузии в 2020 году возрастет на 8,1% по сравнению с поступлениями за 2019 год и составит 16 млрд лари (более $5,4 млрд). Экономический рост Грузии в 2020 году составит 5%. Дефицит бюджета будет 2,7%. Правительство уже направило проект бюджета в парламент, который в ближайшее время назначит комитетские слушания.