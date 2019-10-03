Россия и Азербайджан продолжат сотрудничество в области ВТС

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на пленарной сессии на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока" XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют $5 млрд", - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что контракты на $3 млрд уже реализованы.

"Как я сказал, мы намерены продолжить работу в этом направлении", - добавил Алиев.

Россия занимает одно из ведущих мест среди стран, у которых Азербайджан закупает военно-техническую продукцию. Азербайджан также приобретает оружие и военную технику у Белоруссии, Израиля, Пакистана, Турции, Чехии.

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