Зеленский в телеобращении призвал украинцев не поддаваться на провокации

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников не поддаваться на провокации в связи с одобрением Киевом "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил в четверг в телеобращении.

"Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц", - сказал Зеленский в связи с проводимыми в стране акциями протеста против подписанной "формулы Штайнмайера".

В этом документе, особо отметил президент, "нет никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов". "Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины", - заверил он.

Среди первоочередных задач, по его словам, "возвращение людей и территорий, возвращение пленных и установление мира". "Впереди у наc долгий и длинный путь к решению этой проблемы", - сказал Зеленский, добавив, что для этого стране "необходимо единство".

Зеленский обратил внимание на то, что выборы в Донбассе должны пройти "не под дулами автоматов, а по украинскому законодательству" и с контролируемой украинскими пограничниками границей. В связи с этим он возлагает надежду на встречу в нормандском формате, которая состоится в ближайшее время. Зеленский назвал этот формат "единственной площадкой", где эти вопросы могут обсуждаться на высшим уровне.

Президент подчеркнул, что "формула Штайнмайера" не влечет за собой отказ Киева от Крыма и Донбасса. "Предполагает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предполагает ли она, что выборы в Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет", - заявил он. Эта формула, добавил он, "говорит лишь одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, а именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся по конституции и законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами". "Вот с чем согласилась Украина в Минске", - подытожил Зеленский.

Во вторник, 1 октября, по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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