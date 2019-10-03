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ЕС считает, что пора начинать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании

По словам назначенного председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в июне 2018 года достигнута договоренность принять четкое решение об открытии переговоров на эту тему не позднее октября 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Лидеры институтов Евросоюза считают, что наступило время начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в сообщество. Об этом говорится в совместном письме глав Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Давида Сассоли, а также назначенного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

"В июне прошлого года мы договорились достичь четкого и содержательного решения об открытии переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании не позднее октября 2019 года. Мы считаем, что сейчас самое время начать переговоры о вступлении с обеими странами", - отмечается в нем.

Теги
АлбанияСеверная МакедонияТуск, ДональдФон дер Ляйен, УрсулаСассоли, Давид
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