ЕС считает, что пора начинать переговоры о членстве Северной Македонии и Албании

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Лидеры институтов Евросоюза считают, что наступило время начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в сообщество. Об этом говорится в совместном письме глав Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Давида Сассоли, а также назначенного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

"В июне прошлого года мы договорились достичь четкого и содержательного решения об открытии переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании не позднее октября 2019 года. Мы считаем, что сейчас самое время начать переговоры о вступлении с обеими странами", - отмечается в нем.