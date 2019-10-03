Министры обороны США и Японии считают новое ракетное испытание КНДР провокационным

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают новое ракетное испытание КНДР провокационным, не способствующим дипломатии. Об этом заявил в четверг официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман по итогам телефонной беседы руководителей военных ведомств двух стран.

"Этим утром министр [Эспер] провел по телефону переговоры с японским министром обороны Коно, они обсудили Северную Корею. Они оба считают, что [недавнее] испытание Северной Кореи было неоправданно провокационным, не способствует дипломатии, а также, что Северной Корее следует прекратить такого рода испытания", - отметил он на брифинге для журналистов в Пентагоне.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом с подводной лодки и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.