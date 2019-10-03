Дутерте назвал недостаточно активный диалог с РФ недосмотром филиппинской дипломатии

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Недостаточно тесные отношения с Россией после холодной войны были недосмотром филиппинской дипломатии и стратегическим просчетом. Об этом заявил в четверг президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Практически два десятилетия после окончания холодной войны внешняя политика Филиппин почти не менялась, Россия оставалась где-то на периферии нашей дипломатии, - сказал Дутерте. - Я считаю, что это был недосмотр стратегических масштабов, результат бюрократической инерции, симптом слепого следования старым принципам и неспособность ухватить ветер перемен и воспользоваться новыми возможностями".

"Когда я стал президентом, я пообещал исправить эту ситуацию", - добавил он.