В Пентагоне сообщили, что основная часть пакета помощи Украине уже оформлена

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Основная часть пакета военной помощи США Украине в размере $250 млн уже оформлена в виде контрактов на поставку оружия и военной техники. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"В июне этого года Министерство обороны объявило о планах предоставления $250 млн военной помощи Украине, эти фонды должны быть использованы для дополнительной подготовки личного состава, поставок военной техники, а также помощи советников для наращивания потенциала вооруженных сил Украины", - сказал он. "США с 2014 года предоставили $1,6 млрд военной помощи Украине", - подчеркнул также Хоффман.

"Она [помощь] включает в себя жесткокорпусные надувные лодки, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, средства радиоэлектронной борьбы, защищенные средства связи, приборы ночного видения, а также медицинское оборудование", - уточнил представитель Пентагона. "По состоянию на текущий момент основная часть [этого пакета в размере] $250 млн оформлена в виде контрактов, остальная часть тоже вскоре будет оформлена", - добавил Хоффман.

Он при этом отказался подтвердить сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн, но отметил, что уведомление об этой дополнительной помощи по линии Госдепартамента будет передано Конгрессу американской администрацией в самое ближайшее время. "Мы обычно не говорим, о какой военной технике идет речь, до тех пор пока уведомление не будет передано Конгрессу. Насколько я понимаю, уведомление относительно конкретно этих фондов пока не передавалось. Я думаю, это может произойти со дня на день", - подчеркнул представитель военного ведомства.

Военная помощь Украине

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, американский лидер хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии средства были заморожены.

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