В ООН обсудили невыдачу виз США российским делегатам на Генассамблее

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены ситуацией с визами, к которой привлекла внимание Российская Федерация, - сказал он. - Визовый вопрос обсуждался вчера на встрече комитета по отношениям с принимающей страной (США - прим. ТАСС). С нашей стороны мы продолжим обсуждение этого вопроса как с властями этой страны, так и с российской миссией".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ. Ранее он также отметил, что "реакция Секретариата ООН (на визовые проблемы российской делегации - прим. ТАСС) могла бы быть более внятной".

Целому ряду представителей российской делегации на Генассамблею ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.