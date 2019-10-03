Президент Филиппин описал словами Толстого положение дел в развивающихся странах

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте использовал знаменитую цитату из романа "Анна Каренина" о счастливых и несчастливых семьях, чтобы описать ситуацию вокруг развивающихся стран.

Как отметил филиппинский лидер, созданный после окончания Второй мировой войны либеральный мировой порядок испытывает сегодня очевидные проблемы. "Он ослабляется, его влияние на страны падает", - сказал он, выступая в четверг на пленарной сессии XVI заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Великий писатель Лев Толстой писал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", - напомнил Дутерте. - То же самое можно сказать и о развивающихся странах, в том числе о Филиппинах. У каждого из нас своя история, каждый из нас сталкивается со своими особенными вызовами и проблемами, которые требуют своих решений".

По его словам, некоторые страны - "так называемые друзья" - пытаются навязать Филиппинам свое мнение. "Они начинают себя вести так, будто бы знают ответы на все наши проблемы, навязывают определенные социальные, экономические и политические условия, - обратил внимание президент республики. - Они создают правила и нормы практически для всех, которым, к слову, сами не всегда следуют".

Двойные стандарты

По словам Дутерте, многие страны применяют двойные стандарты, когда выходят из оборонных контрактов и поставляют одновременно современное вооружение странам, нарушающим международное право.

По словам Дутерте, многие страны "создают правила и нормы практически для всех, а сами им не всегда следуют". "И даже вопросы прав человека они используют в качестве инструмента и не замечают последствий для тех людей, которых они "стараются" защитить", - добавил он.

"Они выходят из оборонных контрактов. Предполагают, что мы якобы готовы использовать оружие для нарушения прав человека, - подчеркнул президент. - И те же самые страны поставляют современное вооружение сторонам, которые совершенно не уважают права человека и достижения которых в этой сфере оставляют желать лучшего"