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XVI заседание клуба "Валдай"

Токаев: накал конфронтационной риторики в странах Востока достиг критической точки

По мнению президента Казахстана, это чревато "полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что градус конфронтационной риторики и наращивания гонки вооружений в странах Востока достигли критической точки.

"По всему Востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться, в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана. Накал конфронтационной риторики, интенсивность прокси- и гибридных войн, гонка вооружений, в том числе и ядерных достигли критической точки", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

По его словам, все это чревато "полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира".

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыXVI заседание клуба "Валдай"
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