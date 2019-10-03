Токаев: накал конфронтационной риторики в странах Востока достиг критической точки

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что градус конфронтационной риторики и наращивания гонки вооружений в странах Востока достигли критической точки.

"По всему Востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться, в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана. Накал конфронтационной риторики, интенсивность прокси- и гибридных войн, гонка вооружений, в том числе и ядерных достигли критической точки", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

По его словам, все это чревато "полномасштабными катаклизмами с тяжелыми последствиями для всего мира".