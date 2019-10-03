Президент Филиппин не исключил присутствия агентов ЦРУ на форуме "Валдай" в Сочи

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники ЦРУ наверняка присутствуют даже на заседании международного дискуссионного форума "Валдай", которое проходит в Сочи. Такое мнение выразил в четверг президент Филиппин Родриго Дутерте.

Говоря об отказе Вашингтона от оборонных контрактов с Манилой, он призвал США разобраться, против кого предполагалось использовать американское оружие. "У вас для этого есть ЦРУ", - сказал Дутерте.

"Даже сейчас здесь присутствуют офицеры ЦРУ и нас слушают", - добавил он.

В пленарной сессии "Валдая" участвуют также президенты России, Азербайджана и Казахстана Владимир Путин Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II.