Дутерте заявил, что никого не убивал

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его угрозы лично убивать наркоторговцев являются преувеличением, а сам он за свою жизнь никого не убил.

"Я не киллер, некоторые так говорят, но вы все этим занимаетесь, убийствами. Однако я еще никого не убил. Я много говорю "я вас убью", но это все, конечно, преувеличение. Я еще никого не убил", - сказал филиппинский лидер, выступая в четверг на пленарной сессии XVI ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным полиции, в ходе столкновений были убиты около 5 тысяч человек, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Позиция Дутерте вызвала возмущение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить казни подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебного разбирательства.