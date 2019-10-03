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XVI заседание клуба "Валдай"

Дутерте заявил, что никого не убивал

Президент Филиппин сказал, что много говорит "я вас убью", но "это все, конечно, преувеличение"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его угрозы лично убивать наркоторговцев являются преувеличением, а сам он за свою жизнь никого не убил.

"Я не киллер, некоторые так говорят, но вы все этим занимаетесь, убийствами. Однако я еще никого не убил. Я много говорю "я вас убью", но это все, конечно, преувеличение. Я еще никого не убил", - сказал филиппинский лидер, выступая в четверг на пленарной сессии XVI ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным полиции, в ходе столкновений были убиты около 5 тысяч человек, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Позиция Дутерте вызвала возмущение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить казни подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебного разбирательства.

Теги
ФилиппиныДутерте, РодригоXVI заседание клуба "Валдай"
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