ДНР: украинские силовики открыли огонь по республике на всех направлениях

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР) на всех направлениях. В результате обстрелов обесточены два населенных пункта, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня вечером обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты республики на всех трех направлениях", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В результате обстрела со стороны киевских силовиков повреждены линии электропередачи в горловском поселке Зайцево и селе Коминтерново на юге республики. Жители остались без электроснабжения.

По данным представительства, были также повреждены несколько жилых домов в поселке Широкая Балка на западе Горловки. Ранее в СЦКК сообщили, что при обстреле с украинской стороны ранения получил мирный житель.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.