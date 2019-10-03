Bloomberg: у Джонсона есть запасной план B на случай отказа ЕС от его новых предложений

ТАСС, 3 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разработал запасной план на случай отказа ЕС от предложений, которые он представил в среду. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, план заключается в том, чтобы сделать режим "бэкстоп" ограниченным по времени. Отмечается, что формально ЕС не рассматривает такую возможность, однако эта идея обсуждается как запасной вариант, в том числе во Франции и Германии. При этом будет достаточно сложно убедить Ирландию принять его.

Европейские политики ранее не раз заявляли, что не согласятся на изменение уже согласованного механизма "бэкстоп". Он отличается от нового, ограниченного по времени предложения Джонсона тем, что является бессрочным, а при отсутствии соглашения между Лондоном и Брюсселем автоматически сохранит Северную Ирландию в составе единого рынка и таможенного союза ЕС для недопущения появления жесткой границы.

В четверг глава Евросовета Дональд Туск заявил, что новое предложение Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза не убедило ЕС.

План Джонсона

В среду британский премьер передал главе Еврокомиссии новые предложения Лондона по североирландской границе.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Процесс Brexit

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.