Помпео поблагодарил Хантсмана за работу на посту посла США в РФ

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг поблагодарил Джона Хантсмана за его работу на посту главы американской дипмиссии в России.

"Мы благодарим посла Хантсмана за его службу в посольстве США в РФ, а также за его усилия в продвижении американской внешней политики. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях", - написал Помпео у себя в "Твиттере".

Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Ранее в четверг источник, знакомый с деталями отъезда дипломата, сообщил ТАСС, что Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.

Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в российскую столицу, однако его имя пока по-прежнему не известно.