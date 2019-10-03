Пенс призвал демократов отказаться от импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Демократам в Конгрессе пора прекратить процедуру отстранения от должности президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг вице-президент страны Майкл Пенс, беседуя с журналистами в штате Аризона.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Эти бесконечные расследования следует прекратить в Вашингтоне, а спикеру [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси и демократам следует сосредоточиться на таких вопросах, как безопасность, процветание, инфраструктура, снижение цен на лекарства и торговый договор Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA - прим. ТАСС)", - цитирует Пенса агентство Reuters.

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе с Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в ноябре 2020 года.