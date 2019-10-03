СМИ: Счетная палата Кипра начала расследование полетов президента на частных самолетах

НИКОСИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Председатель кипрской Счетной палаты Одиссеас Михайлидис приступил к выяснению подробностей вокруг использования частных самолетов президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и сопровождающими его делегациями во время зарубежных визитов главы островного государства. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Phileleftheros.

По ее информации, подведомственная главному аудитору служба не оспаривает права президента пользоваться частными самолетами для того, чтобы упрощать перелет в другие страны, но при этом желает выяснить, предшествовали ли этим полетам полагающиеся для таких случаев конкурсные процедуры, которые необходимы для сбережения бюджетных средств.

Издание информирует, что один из сотрудников Счетной палаты уже посетил президентский дворец в Никосии для того, чтобы собрать необходимые для расследования документы. Как сообщается, аудиторы собираются выяснить все подробности полетов Анастасиадиса на частных самолетах за прошлый и текущий годы и определить, в какую сумму такой способ передвижения главы республики обходится налогоплательщикам.

Поводом для таких действий Счетной палаты явились требования кипрской оппозиции прояснить подробности обстоятельств аренды президентом частного самолета во время его перемещения через Атлантику по завершении 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28 сентября самолет, на борту которого находились Анастасиадис, его супруга Андри, глава кипрского МИД Никос Христодулидис, официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Продромос Продрому и другие члены кипрской делегации вылетел в Лондон из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Однако в ночь на 29 сентября этот самолет вернулся обратно, поскольку после трех часов полета над Атлантическим океаном пилот обнаружил трещину в лобовом стекле кабины и принял решение лететь назад по соображения безопасности.

Канцелярия президента уже пояснила, что аренде частного самолета, услугами которого кипрский лидер воспользовался по завершении сессии Генассамблеи, предшествовал тендер с участием нескольких авиаперевозчиков и что выбор пал на самое дешевое предложение.