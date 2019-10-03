Телеканал CNN отказался показывать предвыборный ролик Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Руководство американского телеканала CNN отказалось транслировать ролик по заказу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

Речь идет о записи продолжительностью 30 секунд. В ней утверждается, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в 2016 году потребовал от властей в Киеве уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина. Последний начал расследование деятельности холдинга Burisma, в состав руководства которого входил сын Байдена Хантер.

"Джо Байден обещал $1 млрд Украине, если будет уволен прокурор, который вел расследование в отношении компании его сына", - отмечает диктор. "Когда президент Трамп попросил Украину провести расследование в связи с коррупцией, демократы захотели объявить ему импичмент. А их прислужники в СМИ им повинуются", - утверждается в ролике. Во время этого фрагмента демонстрируются три журналиста CNN и сотрудница канала MSNBC.

Представители CNN заявили, что запись не соответствует его редакционным стандартам. По мнению руководства канала, "в данном ролике дается пренебрежительная оценка CNN и его журналистам, в нем приводятся утверждения, ложность которых наглядно доказали различные СМИ, в том числе CNN".

Представители штаба Трампа подчеркнули, что вся приведенная в ролике информация соответствует действительности. Они также обвинили руководство CNN в том, что оно целенаправленно пытается защитить Байдена от заслуженной критики. The New York Times отмечает, что для крупного канала "необычно, но не беспрецедентно" отказываться от демонстрации предвыборного ролика.

Новый скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.