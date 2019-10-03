В Белоруссии началась перепись населения

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Перепись населения Белоруссии пройдет в республике 4-30 октября, ее первые результаты будут обнародованы в феврале будущего года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете (Белстат), который организует перепись.

"Жителям республики предложат ответить на 49 вопросов, связанных с основными демографическими и национально-этническими характеристиками, миграционной активностью, вопросами образовании, занятости, жилищных условиях, хозяйственной деятельности и ряд других", - отметили в Белстате.

Во время переписи 2009 года населению Белоруссии пришлось отвечать на 37 вопросов. В этот раз впервые у жителей республики спросят о том, планируют ли они выехать из Белоруссии, каковы причины, по которой они не работают в населенном пункте по месту жительства. Также впервые в анкете появились вопросы о дополнительном образовании, ведении сельского хозяйства в сельской местности, планировании рождения детей.

"Перепись дает корректную информацию о численности населения, количестве домохозяйств, семьях, трудовых ресурсах. Самое главное, что мы получаем, - прогноз социально-экономического развития Беларуси. Следующие 10 лет будем строить расчеты и прогнозные параметры, базируясь на данных переписи", - отметила глава Белстата Инна Медведева.

Способы переписи

Впервые перепись населения пройдет в Белоруссии в безбумажном формате. Организаторы предлагают жителям страны переписаться тремя способами. С сегодняшнего дня и по 18 октября опросные листы можно будет заполнить через интернет, с этого дня и по 30 октября переписаться можно будет на стационарных участках, размещенных на предприятиях, организациях и других специально отведенных для этого местах. В частности в Минске и Минской области таких участков будет организовано около 200. С 21 и по 30 октября переписчики с планшетами придут домой к тем, кто не воспользовался двумя предыдущими способами переписи.

Как отметили в Белстате, весь процесс проведения переписи автоматизирован, что даст троекратное сокращение количества переписного персонала, уменьшение времени на заполнение переписного листа и повысит качество переписи. Организаторы кампании заверили, что полученные данные будут надежно защищены, ими сможет воспользоваться только статистическое ведомство.

Первую информацию о численности населения Белстат обнародует в феврале 2020 года. Более полную информацию по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, организаторы переписи представят в июле 2020 года. Информация о деятельности населения в сфере сельского хозяйства будет готова к июлю 2021 года.

Предыдущий раз перепись населения Белоруссии проводилась 10 лет назад, тогда численность населения республики составила 9,5 млн человек. По данным Белстата, по состоянию на 1 июля нынешнего года в республики проживало около 9 млн 456 тыс. человек.