Трамп: США создают новое СМИ для вещания за рубеж, так как "Голос Америки" не справляется

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей работой, поэтому американские власти рассматривают создание нового СМИ для вещания за рубеж, которое бы стало альтернативой новостной телекомпании CNN, настроенной критически по отношению к нынешнему главе Белого дома. Об этом заявил в четверг американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

"Знаете, что по-настоящему плохо для нашей страны? В своих зарубежных поездках я встречаюсь с [иностранными] лидерами, и они спрашивают: "Почему они так ненавидят вашу страну?" - подчеркнул глава государства, говоря о CNN.

"CNN за пределами Соединенных Штатов имеет гораздо большее значение, чем внутри страны. Многое из того, что вы видите здесь, транслируется на весь мир. У нас есть "Свобода/Свободная Европа" и "Голос Америки". Мы их создали с целью усиления нашей страны, но [сейчас] они работают не лучшим образом", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что к CNN прислушиваются за рубежом. "Это ужасно для нашей страны. Нам придется запустить свою собственную телесеть и транслировать по ней настоящие новости, потому что они [CNN] по-настоящему вредны для нашей страны, - отметил глава Белого дома. - За рубежом говорят: "В СМИ ненавидят твою страну". Это позор".

"Мы в самом деле рассматриваем это [создание нового СМИ для вещания за рубеж]... возьмем действительно талантливых людей, у нас будет настоящий, а не лживый голос за рубежом", - заключил президент, который высказывал в ноябре прошлого года предложение создать глобальную телесеть, альтернативную CNN.

"Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа" находятся в ведении американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию. Обе радиостанции работают на английском и иностранных языках, включая русский. По закону они не имеют право вести вещание на территории США, хотя публикации на сайте находятся в открытом доступе.

Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. Он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". Глава Белого дома также подчеркивал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".