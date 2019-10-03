Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, [перейдут на украинский язык] с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", - отметила Новосад.

Ранее министр предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. "Революция 2013-2014 годов и война, которая началась после того, изменили политическую идентичность и сознание общества, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя, - считает она. - Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия - друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить".

Закон о языке

15 мая этого года, за пять дней до истечения полномочий, украинский президент Петр Порошенко подписал закон о языке. Документ, за исключением отдельных его положений, вступил в силу спустя два месяца. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".