Министры обороны США и Турции отметили прогресс по зоне безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Министры обороны США и Турции Марк Эспер и Хулуси Акар в ходе телефонного разговора в четверг отметили прогресс в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном сообщении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Марк Эспер и Хулуси Акар отметили прогресс в реализации механизма на северо-востоке Сирии и подтвердили его важность для обеспечения безопасности на границе на постоянной основе, - обратил внимание Хоффман. - Стороны заявили о приверженности плотной координации по военным операциям".

Во вторник турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достигнуть желаемого результата", а времени ждать не осталось. Акар в тот же день сообщил, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.