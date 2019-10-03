СМИ: сирийские войска отразили атаки террористов к северо-востоку от Пальмиры

ТАСС, 4 октября. Сирийские военнослужащие при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили в четверг атаки террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) к северо-востоку от города Пальмира (240 км от Дамаска). Как сообщила газета Al Watan, банды террористов напали на армейские позиции, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухна - Дейр-эз-Зор, и попытались их захватить. Однако бойцы правительственных сил отбросили противника - он понес потери в живой силе и технике.

Поддержку войскам оказали с воздуха самолеты сирийских ВВС, которые атаковали тыловые базы ИГ в оазисе Эш-Шула в глубине Сирийской пустыни.

Террористы регулярно совершают вооруженные вылазки из этого района и нападают на военно-транспортные колонны с целью захвата оружия, нефтепродуктов и продовольствия. В результате растут потери среди сирийских военнослужащих.

Командование ВС республики перебросило в сентябре в провинции Хомс и Дейр-эз-Зор значительные подкрепления, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к границе с Ираком. К военным операциям подключились ополченцы из местных племен, которые враждуют с ИГ.