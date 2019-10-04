Глава МИД Японии будет подходить к переговорам с Россией с позиций взаимной выгоды

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги намерен подходить к переговорам с Россией о мирном договоре с позиций взаимной выгоды. Он заявил об этом в опубликованном в пятницу интервью деловой газете Nikkei .

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"Мирный договор с Россией - это проблема, в решении которой мы не продвинулись ни на шаг за последние 70 лет, - сказал министр. - Хотелось бы немного расширить горизонты и подойти к решению вопроса с позиций не односторонней, а взаимной выгоды".

"В ходе первой встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым я почувствовал, что мы с ним находимся на одной волне", - отметил Мотэги. Он подтвердил, что намерен в течение нынешнего года посетить Москву с визитом, обменявшись мнениями, в частности, о путях осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил.

"Хотелось бы надеяться, - сказал министр, - что это приведет к оживлению контактов и укреплению взаимного доверия". Мотэги также заверил, что на посту главы МИД намерен использовать опыт, приобретенный им в бытность министра, отвечающего за вопросы экономики.

Тосимицу Мотэги был назначен главой МИД в результате перестановок в японском правительстве 11 сентября. Ранее он занимал пост министра по восстановлению экономики, курировал торговые переговоры с США.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.