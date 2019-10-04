CNN: Трамп в июне обсуждал Байдена с Си Цзиньпином

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще в июне этого года обсуждал в телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По информации ее источников, в телефонной беседе, состоявшейся 18 июня, лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена, а также другого претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. При этом, как указывает телекомпания, стенограмма разговора Трампа и Си Цзиньпина содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации. Именно там, как утверждал неназванный сотрудник американской разведки, хранилась стенограмма беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг Трамп заявил журналистам, что Китаю следует провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом американский лидер не исключил, что может попросить об этом Си Цзиньпина. Трампа попросили уточнить, обращался ли он к Си Цзиньпину с соответствующей просьбой. "Нет, но, очевидно, что это то, о чем мы можем задуматься", - ответил президент США.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Позднее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.