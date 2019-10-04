Абэ: Токио намерен вывести переговоры с Москвой о мирном договоре на новый уровень

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента в присутствии депутатов обеих палат.

"В настоящее время, - сказал он, - начала осуществляться совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах (на южной части Курил - прим. ТАСС). Третий год подряд наши граждане имеют возможность посещать там могилы предков, используя для этого самолет. Двусторонние договоренности последовательно претворяются в жизнь".

"Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор, - подчеркнул премьер. - Опираясь на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях".

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как заявил в мае нынешнего года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.

Отношения с Китаем

Абэ заявил, что правительство Японии намерено активно развивать отношения с Китаем и стремится открыть в них новую эру сотрудничества.

"Мы построим новую эру в отношениях с Китаем, - сказал он. - Весной будущего года в период цветения сакуры мы ожидаем визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина в качестве государственного гостя. Развивая отношения на всех уровнях, включая экономические связи и молодежные обмены, наше правительство выведет сотрудничество с Китаем на новую ступень".

В своей речи премьер Абэ также заверил, что союз с США остается основой внешней политики Японии. "Опираясь на него, - сказал он, - наша страна работает над построением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона рука об руку с Великобританией, Францией, Австралией, Индией и другими странами, с которыми мы разделяем общие базисные ценности".

В связи с ситуацией вокруг КНДР премьер заверил, что его правительство "будет в тесном сотрудничестве с США прилагать все силы к обеспечению безопасности нашего народа". В то же время он вновь выразил готовность без предварительных условий лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В то же время Синдзо Абэ крайне холодно отозвался в своей речи о Южной Корее, которую Токио сейчас обвиняет в нарушении достигнутых в 1965 году двусторонних договоренностей об отказе от взаимных претензий в связи с японским колониальным господством на Корейском полуострове. Соседние страны в нынешнем году исключили также друг друга из списков привилегированных экономических партнеров, а Сеул разорвал с Токио соглашение об обмене разведывательной информацией. "Южная Корея, - сказал в связи с этим Абэ, - важная соседняя страна. Мы призываем ее уважать межгосударственные обязательства на основе международного права".