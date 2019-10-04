Президенты Казахстана и России обсудили продолжение переговоров в астанинском формате

НУР-СУЛТАН, 4 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Сочи с Владимиром Путиным обсуждал продолжение проведения международных встреч по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи обсуждали проведение переговоров в астанинском формате по ситуации в Сирии", - рассказал Смадияров.

Он напомнил, что 3 октября Токаев выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, а накануне провел встречу с Путиным. "На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он [Токаев] обсудил различные вопросы. Было подтверждено, что астанинский процесс будет продолжаться, на октябрь планируются переговоры, но конкретных дат еще нет", - пояснил представитель МИД Казахстана.