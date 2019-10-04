Турция и США проводят третье наземное патрулирование планируемой зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Турции и США приступили в пятницу к третьему совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Военные Турции и США проводят третье наземное патрулирование в рамках создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, в нем принимают участие единицы боевой техники, а также БПЛА (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС)", - говорится в коммюнике военного ведомства.

Между тем ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики самостоятельно действовать в рамках создания зоны безопасности, а также сообщил о возможности внезапно войти в Сирию для этих целей.

Первое наземное патрулирование военных двух стран провели 8 сентября. В Министерстве иностранных дел Сирии в тот день расценили эти действия как "агрессию, направленную на затягивание кризиса" в арабской республике.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.