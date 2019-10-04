В Гонконге ввели запрет на ношение масок для участников протестов

ТАСС, 4 апреля. Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. О принятии соответствующего указа заявила в пятницу глава местной администрация Кэрри Лам на пресс-конференции.

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"Нельзя допустить эскалации насилия, и мы ищем способы ее предотвратить", - заявила Кэрри Лам, слова которой приводит газета South China Morning Post. Нововведение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу. Оно призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются уже почти четыре месяца.

Распоряжение было принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Предполагается, что нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс).

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Многие из них совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.

Во вторник, в день 70-летней годовщины образования КНР, во многих районах города прошли массовые антиправительственные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка кирпичи и "коктейли Молотова". Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений огнестрельное ранение получил 18-летний учащийся колледжа.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время митингов и массовых мероприятий действует как минимум в 15 странах, включая США, Канаду, Германию и Францию.