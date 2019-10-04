СМИ: в администрации премьера Италии подтвердили факт визита в Рим главы Минюста США

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Представители правительственного дворца Киджи подтвердили, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр приезжал в Рим для встреч с руководством спецслужб Италии, однако не уточнили, с чем была связана поездка. Как пишет в пятницу газета Corriere della Sera , премьер-министр Джузеппе Конте не будет комментировать эту тему до тех пор, пока не выступит в специальном парламентском комитете по контролю за спецслужбами (Copasir).

"Председатель правительства не видит никакой аномалии в подобных контактах, но прежде чем публично высказываться по этой теме в целях соблюдения корректности сначала отчитается перед Copasir", - приводит газета слова своего источника.

Во вторник американский новостной портал The Daily Beast сообщил, что Барр собирал в Риме информацию о фигуранте расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсаде, который преподавал также в римском Link University и исчез почти два года назад. Мифсаде, который уже давно попал в поле зрения спецслужб, якобы стал посредником в передаче компромата на участницу президентской гонки Хиллари Клинтон от российской стороны. По предположению СМИ, президент США Дональд Трамп пытается найти доказательство, что подозрения о его связях с Россией, на основании которых специальный прокурор Роберт Мюллер вел расследование, были сфабрикованы.

18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал доклад по итогам расследования Мюллера, в котором последний признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Трампом и РФ. Он утверждал при этом, что Москва пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Выступить в парламенте от Конте потребовала оппозиция, в частности лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Он заявил, что в августе, когда состоялась первая поездка Барра в Рим, он еще был вице-премьером, однако о визите высокопоставленного представителя американского руководства не был поставлен в известность. При этом один из соратников Сальвини - президент ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлука Савоини - подозревается в попытке получить из РФ финансирование партии перед выборами в Европарламент.