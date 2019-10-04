В Гренландии заинтересованы в расширении сотрудничества с США

УМЕО, 4 октября. /ТАСС/. Гренландия заинтересована в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС рассказал глава представительства Гренландии в ЕС Минингуак Клейст на первом Арктическом форуме Евросоюза, организованном Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой (EEAS) совместно с МИД Швеции в городе Умео на севере королевства.

"Мы много лет сотрудничаем с США, у которых есть база в Гренландии. И есть заинтересованность усилить это сотрудничество между Гренландией и США", - отметил он. Клейст также приветствует расширение связей с другими партнерами в ЕС, европейских странах, Канадой, Китаем, государствами в Азии.

При этом он подчеркивает, что это должно проходить строго в соответствии с законами острова. "Многих вещей, которые интересуют США в Гренландии, можно достигнуть путем обычного сотрудничества. Например, у нас есть редкоземельные металлы, которые можно использовать в высокотехнологичном производстве. У нас также есть местные законы, которые должны уважать любые партнеры. Так что если вы заинтересованы в сотрудничестве и готовы следовать нашему законодательству, давайте сотрудничать", - пояснил Клейст.

Он считает, что предложение Трампа о покупке острова стало в своем роде рекламой для Гренландии. "Мы уже заявили, что мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся. Но вообще-то провести такую же рекламную компанию стоило бы больших денег", - говорит он.

Дания в августе объявила, что намерена усиливать свое присутствие в Арктике и укреплять связи с Гренландией в области обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям, проводя дополнительные учения. Это с понимаем встречено представителями острова. "Дания много лет говорила, что у нее слишком малое присутствие в Гренландии. Так что сейчас они восстанавливают баланс, в некотором смысле. Это большой остров, нужно многое закрыть", - сказал он.

Его беспокоит, что новая Еврокомиссия в первом проекте своей будущей политики не уделяет достаточного внимания Арктике. "В ЕС есть понимание, что надо серьезно подходить к вопросам Арктики, но в то же время у нас есть озабоченность, что новая Еврокомиссия в первом проекте своей будущей политики упомянула Арктику лишь одним словом. Это вызывает озабоченность. Надеюсь, это изменится", - сказал он.

Сотрудничество с Россией

Представитель Гренландии положительно отзывается о региональном сотрудничестве с РФ. "У нас хорошее сотрудничество с РФ в рамках Арктического совета, науки, различные общие проекты. В этом отношении у нас длительная традиция взаимодействия между арктическими странами. Это необходимо", - пояснил Клейст.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле - самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга), ради возведения которого местные жители были переселены насильно.