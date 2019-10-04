Парламент Армении обратится в КС для прекращения полномочий его председателя

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Парламент Армении в пятницу путем тайного, закрытого голосования принял решение обратиться в Конституционный суд (КС) для прекращения полномочий его главы Грайра Товмасяна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, об этом объявил глава счетной комиссии законодательного органа страны, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян.

"За обращение в КС для досрочного прекращения полномочий Грайра Товмасяна проголосовали 98 из присутствующих 101 депутата. Решение принято, соответствующее ходатайство будет отправлено в кратчайшие сроки КС", - заявил Овакимян.

После обращения парламента Армении членам Конституционного суда предстоит принять решение по вопросу о полномочиях председателя суда.

Товмасян был избран членом КС, а потом уже его главой в начале 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010-го по 2013 год был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес стала жестче после того, как он принял решение обратится в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Кочаряна.