Генпрокуроратура Украины проводит ревизию дел, в которой фигурирует компания Burisma

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о ревизии дел, в которой фигурирует компания Burisma, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты Джозефа Байдена и украинский олигарх Сергей Курченко. Об этом он сообщил в пятницу на брифинге.

"Генпрокуратура проводит аудит производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, где могут быть причастными и могут быть фигурантами [экс-министр экологии Николай] Злочевский, [украинский бизнесмен Сергей] Курченко и другие люди или компании - таких производств полтора десятка", - сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

По его словам, прокуратура пересматривает все производства, которые "были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их".

Он подчеркнул, что "ревизия дел продолжается".

Рябошапка заверил при этом, что на него не давили ни украинские, ни иностранные политики, пытаясь повлиять на расследование дел.