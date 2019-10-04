СМИ: в Индонезии в ходе массовых беспорядков задержали почти 1,5 тыс. человек

ТАСС, 4 октября. Власти Индонезии задержали 1489 человек во время массовых волнений, которые прошли в Джакарте в конце сентября. Об этом в пятницу сообщает газета The Jakarta Post.

По данным местной полиции, против 380 из них выдвинут ряд обвинений, в том числе в распространении ложной информации, повреждении полицейских участков и хранении "коктейлей Молотова". Отмечается, что 179 задержанных все еще остаются под стражей.

Столкновения студентов с полицией начались 24 сентября в Джакарте, после чего распространились на другие регионы Индонезии. Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата. В ходе беспорядков погибли два студента, пострадали 210 человек.