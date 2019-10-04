Иран наладил сотрудничество со специалистами МАГАТЭ

ТАСС, 4 октября. Иран наладил взаимодействие со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, касающимся его ядерной программы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ.

"Взаимодействие [с Ираном] в настоящий момент имеет место", - приводит Reuters слова Феруцэ, который выступал перед журналистами в Вене. Как он указал, прогресс по сотрудничеству специалистов МАГАТЭ с Тегераном стал результатом ряда встреч с высокопоставленными представителями иранского руководства, которые состоялись в последние недели.

При этом, как подчеркнул Феруцэ, такое взаимодействие "не означает, что все проблемы полностью решены". "Однако это шаг в правильном направлении", - указал и. о. гендиректора МАГАТЭ.

В конце сентября МАГАТЭ распространило доклад, в котором говорилось, что Тегеран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, в начале прошлого месяца, как сообщало агентство Reuters, эксперты МАГАТЭ обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из объектов. В МАГАТЭ запросили объяснений у Ирана, однако тогда они не были предоставлены.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки, объявив об обогащении урана свыше 3,67% и пообещав сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности по атому. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали его о начале исследований и разработке новых центрифуг. Впоследствии стало известно, что Тегеран разрабатывает меры, которые составят четвертый этап сокращения его обязательств в рамках СВПД.