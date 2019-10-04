NBC: Белый дом обусловил визит Зеленского в США проведением расследования против Байдена

ТАСС, 4 октября. Власти США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что назовут дату его визита в Белый дом в том случае, если Киев начнет расследование в отношении деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на документы, опубликованные комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США после того, как перед законодателями в четверг выступил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"При условии, что президент З[еленский] убедит Трампа в том, что он начнет расследование (в отношении сына Байдена - прим. ТАСС), мы согласуем дату его визита в Вашингтон", - говорится в обнародованном СМС-сообщении Волкера, которое было отправлено им помощнику украинского президента Андрею Ермаку 25 июля перед запланированным телефонным разговором глав обеих стран.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг этого разговора, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают законодатели - демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок.

Волкер в конце сентября подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским.