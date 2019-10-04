{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: во время протестов в Ираке задержали более 270 манифестантов

Антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября

ТАСС, 4 октября. Более 270 протестующих задержаны в Ираке в ходе акций протеста с начала октября. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракскую Высшую комиссию по правам человека.

По ее данным, число задержанных составило 272 человека.

В Ираке 1 октября начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. 

Теги
Ирак
Лукашенко и Зеленский обсудили альтернативные варианты поставок нефти
Президент Белоруссии добавил, что обсудил с украинским коллегой очень много вопросов
Читать полностью