"Дело Burismа". Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

Burisma — это холдинг, который включает в себя несколько украинских нефтегазодобывающих компаний, среди которых "Эско-Пивнич" и "Пари". Компания была зарегистрирована на Кипре в 2002 году, ее основателем выступил бывший министр экологии Украины Николай Злочевский. В настоящий момент компания занимается разработкой месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.

В конце 2014 года Злочевский покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры. В феврале 2018 года Злочевский вернулся на Украину.