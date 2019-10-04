"Дело Burismа". Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

Скандал с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского и начало процедуры импичмента уходят корнями в "дело Burisma" — украинской компании, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена. На этом фоне Генпрокуратура Украины объявила о ревизии дел, где среди прочего фигурирует Burisma. Что это за компания и почему она оказалась в центре американских политических баталий?
Что известно о Burisma?
Burisma — это холдинг, который включает в себя несколько украинских нефтегазодобывающих компаний, среди которых "Эско-Пивнич" и "Пари". Компания была зарегистрирована на Кипре в 2002 году, ее основателем выступил бывший министр экологии Украины Николай Злочевский. В настоящий момент компания занимается разработкой месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.
В конце 2014 года Злочевский покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры. В феврале 2018 года Злочевский вернулся на Украину.
Чем там занимался сын Байдена? Кто он вообще?
Хантер Байден, младший сын вице-президента США Джо Байдена, стал членом совета директоров Burisma в апреле 2014 года (туда также входили экс-президент Польши Александер Квасьневский, друг пасынка экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и др.). Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Его зарплата составляла $50 тыс. в месяц. При этом его основным местом работы оставалась юридическая фирма Schiller & Flexner LLP, находящаяся в Нью-Йорке. Одновременно он занимал должность председателя Коалиции США по вопросам глобального лидерства, Центра политики безопасности и Национального демократического института.
Ранее он работал старшим вице-президентом банка MBNA, а в 2006 году вошел в совет директоров американской железнодорожной компании Amtrak. Кроме того, Байден-младший входил в коллегию адвокатов штата Коннектикут и федерального округа Колумбия, а также Верховного суда США и Суда по федеральным искам (US Court of Federal Claims), возглавлял американское подразделение Всемирной продовольственной программы. Vox характеризует его как "несчастного парня", чья "карьера целиком заключалась в том, чтобы быть сыном Джо Байдена".
Что было не так с работой сына Байдена в Burisma?
Во-первых, назначение привлекло внимание американских СМИ и вынудило Белый дом заверить, что работа Хантера Байдена в Burisma не приведет к конфликту интересов и не будет расценена как вмешательство во внутренние дела другого государства. По логике тогдашней администрации, Хантер Байден "является частным лицом <…> и то, где он работает, не означает какой-либо поддержки со стороны администрации, президента или вице-президента".
Во-вторых, переход Байдена-младшего совпал с коррупционным скандалом вокруг Burisma. Британские власти в рамках расследования возможных фактов отмывания денег заморозили в лондонских банках вклады на $23 млн, которые, предположительно, принадлежали владельцу Burisma Злочевскому. Но уже в январе 2015 года британскому суду пришлось разблокировать вклады, так как прокуратура Украины отказалась представить необходимые документы для расследования.
Все это бросало тень на призывы Байдена-старшего к искоренению коррупции на Украине.
В чем конкретно Трамп и его команда теперь подозревают Джо Байдена?
Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. Таким образом, политик мог оказывать давление на Киев, чтобы обезопасить своего сына. Именно об этом стал наводить справки адвокат президента США Руди Джулиани. По данным Fox News, Шокин говорил Джулиани, что его просили закрыть дело Burisma, хотя генпрокурор пытался продолжить расследование.
Шокин был назначен прокурором в феврале 2015 года, но уже в апреле 2016-го отправлен в отставку. Бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук говорил, что Байден лично просил Порошенко уволить Шокина, а сразу после его отставки "США предоставили финансовую помощь Украине в размере $1 млрд" в качестве поощрения.
Так что, получается, Джо Байден все же нарушил закон?
Судить сложно. Байден не скрывал, что США требовали уволить Шокина, грозя невыдачей кредитов. "Все в западном сообществе хотели увольнения Шокина, — отмечал в беседе с WSJ старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд. — Все [страны] G7, МВФ, ЕБРР — все сходились во мнении, что Шокин должен уйти, а представителем этой точки зрения выступал Джо Байден". Нет никаких подтверждений теории, что вице-президент при этом преследовал личные или семейные интересы.
Идея о том, что увольнение Шокина могло быть "проблематичным", стала муссироваться лишь после выхода статей журналистки Юлии Мендель — будущего пресс-секретаря Зеленского — в NYT весной этого года. К публикациям возникли вопросы как по поводу конфликта интересов, так и соответствия редакционным стандартам. Серьезные нарекания вызвала статья за подписью Мендель и Кена Вогеля от 1 мая, где только в 19-м абзаце говорилось, что не существует весомых доказательств причастности Байдена к попыткам помочь своему сыну в составе руководства Burisma.
Наконец, власти в Киеве также заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях. По словам еще одного бывшего генпрокурора Юрия Луценко, то обстоятельство, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, "могло быть свидетельством наличия конфликта интересов", однако не являлось нарушением закона.